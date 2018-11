Brüel : Trickbetrüger hatten es auf 20-Jährige abgesehen

Kriminelle versuchten Brüelerin zu betrügen.

von zvs

14. November 2018, 15:06 Uhr

Während in der Vergangenheit meist lebensältere Menschen Opfer von Trickbetrügern wurden, muss nun auch die jüngere Generation mit Anrufen von Telefonbetrügern rechnen. So ein Fall aus Brüel, bei dem eine 20-jährige in den letzten Tagen mehrfach am Telefon bedrängt worden war. Mit der hinlänglich bekannten Gewinnspielmasche, bei der der jungen Frau Bargeld in Höhe von 38.000 in Aussicht gestellt worden war, wollten die Betrüger wegen angeblicher Transfergebühren die Frau zur Überweisung von 900 Euro überreden. Innerhalb von zwei Tagen erhielt die Frau drei Anrufe, bei denen die Betrüger sie immer wieder zur Überweisung des Geldes drängten. Allerdings ging das vermeintliche Opfer nicht auf die Forderungen ein und informierte stattdessen die Polizei.