Rothen : Treffen der Ex-Rothener in ihrem Heimatort

Wiedersehen zum Dorfjubiläum im Vereinshaus. Ulrich Ernst: „Ich war der letzte Gutshaus-Bewohner aus DDR-Zeit.“

von Roland Güttler

11. Juni 2019, 08:38 Uhr

Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Rothen, das kleine Dorf bei Borkow, fand vor 650 Jahren seine urkundliche Erwähnung. Aus diesem Grund gab es nicht nur eine Ausstellung im Vereinshaus „Rothener Hof“; Christian von Lehsten, Petra Suhrbier und Christa Bölkow hatten die Idee, Ex-Rothener einzuladen.

Solch ein Treffen fand schon einmal 2008 statt – damals im Gutshaus, welches seit Sommer 2004 das Zuhause von Gabriele und Christian Lehsten ist. Nach elf Jahren bot das Dorfjubiläum die Gelegenheit zu einer Zweitauflage. Und viele, viele kamen – alles in allem an die 70 Rothener und Ehemalige. „Ich war der letzte Gutshausbewohner aus DDR-Zeit“, erzählt Ulrich Ernst gegenüber SVZ. Von 1956 bis 1996 habe er in Rothen gewohnt, jetzt lebt Ernst – einst die alteingessene Rothener Familie – übrigens in Dabel. Wie so manch anderer, darunter etwa der Dabeler Bürgermeister Herbert Rohde. Auf einem Erntefestbild aus den 60ern – die mehreren Bildergalerien in Schwarz-Weiß waren beim Treffen dicht umlagert – entdeckte sich der Bürgermeister als Erntekrone-Träger wieder. Und auch Monika Nilson, geborene Hellwig erkannte sich auf dem Bild. Auf einem anderen Foto fand Anneliese Wagner ihren „ältesten Sohn als Kindergartenkind. Heute lebt er in Stockholm“, sagte sie und ergänzte: „Ich war damals die Gemeindeschwester für Bolz, Mustin, Lenzen, Ruchow und auch Rothen.“

Günter Waack kam aus Eldena, er sei „nach wie vor öfter in Rothen“, Detlef Siebert zog es nach Lübz und brachte zum Treffen seine Frau Angela und Tochter Tina mit. Birgit Thomas lebte „bis zur Lehre in Rothen. Seit 1982 wohne ich jetzt in Sternberg“. Sie erinnerte sich gerne an ihre Kinderzeit im Dorf: „Rothen war sehr idyllisch, für Kinder ein Paradies zum Spielen.“ Den Heimatort nie verlassen hat indes der heute 63-jährige Manfred Dotschuweit. Andere wie Christa Bölkow oder Gernot Vogelgesang kehrten unterdessen zurück.