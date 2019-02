Warin : Tag dreht sich um Slowenien

von svz.de

28. Februar 2019, 09:08 Uhr

Am ersten Freitag im März findet traditionell der Weltgebetstag statt. In diesem Jahr wurde er von Frauen aus Slowenien vorbereitet. „Wir wollen ihn am Freitag, dem 1. März, um 17 Uhr in den Räumen der katholischen Kirche in Warin feiern“, erklärte die evangelische Pastorin Dorothea Kunert. „Der vorbereitete Gottesdienst, Bilder von Land und Leuten, tolle Musik und ein slowenisches Mitbringe-Buffet erwarten uns.“ Die Kollekte des Abends ist bestimmt für Projekte des Weltgebetstages. „Sie sollen Menschen befähigen, auch in schwierigen Situationen das Leben zu meistern – Hilfe zur Selbsthilfe“, so Dorothea Kunert. „Wer etwas für das Buffet beitragen möchte, ist auch dazu herzlich eingeladen.“ In Sternberg feiern die Frauen den Weltgebetstag zum Thema „Kommt, alles ist bereit! Slowenien“ ab 18.30 Uhr im Pfarrhaus der evangelischen Gemeinde.