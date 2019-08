Dabel : Strandmücken entthront

Im vierten Anlauf bleibt Volleyball-Siegerpokal der Dabeler Beachparty im Ort

von svz.de

19. August 2019, 07:02 Uhr

Diesmal stachen die Labenzer Strandmücken nicht zu. Nach drei Siegen in Folge reichte es bei der 26. Auflage der Beachparty des Karnevalclubs Dabel (KCD) auf der Festwiese am Holzendorfer See heuer „nur“ zu Platz zwei. Im Finale um den Pokal des Präsidenten hatten die Volleyballer des SV Dabel das bessere Ende am hohen Netz für sich. Somit bleibt der neu gestiftete Wanderpokal im Mühlendorf. Trost für die Strandmücken: Nach drei Siegen in Folge durften sie den jetzt alten Wanderpokal endgültig behalten.

Gespielt wurde nach Zeit von jeweils acht Minuten pro Spiel. Bei den Halbfinalisten, dazu kamen noch Aufbau Sternberg und SV Neukloster, war zu erkennen, dass sie regelmäßig pritschen und baggern. Andere waren eher Spaß-Teams. Die Party klang abends aus mit DJ Michael Schwertner aus Brüel.

Endergebnisse: 1. SV Dabel Volleyballer; 2. Die Labenzer Strandmücken; 3. Aufbau Sternberg; 4. SV Neukloster; 5. Blau Weiß Dobbertin; 6. Karneval Club Banzkow; 7. SV Dabel II Fußballer; 8. Faschings Narren die Männer; 9. KCD Team Dr. Best; 10. Faschings Narren die Frauen.