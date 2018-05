Sternberg : Sternfahrt bei Traumwetter

Benzingeruch lag in der Luft, als die zahlreichen Motorräder am Lindencenter in Ludwigslust zur 18. Sternfahrt für Demokratie und Toleranz aufbrachen

von nise/rosp

14. Mai 2018, 05:00 Uhr

Benzingeruch lag in der Luft, als die zahlreichen Motorräder am Lindencenter in Ludwigslust zur 18. Sternfahrt für Demokratie und Toleranz aufbrachen. Die Tour, an der auch der Ludwigsluster Bürgermeister Reinhard Mach teilnahm, führte Sonnabend über Sülstorf, Schwerin, Sternberg, wo die Biker eine längere Mittagspause eingelegt haben, Parchim und Grabow bis nach Picher.

Für Rolf Christiansen, Mitbegründer und Schirmherr, war es die letzte Fahrt als Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim. „Ich wünsche uns eine sichere Tour bei diesem Traumwetter“, so Christiansen.

Die von der Polizei begleitete Sternfahrt für Demokratie und Toleranz startete erstmals im Jahr 2000.