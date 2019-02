Sternberg : Sternberg sucht die Prinzessin

Karnevalsprogramm wird zum Mittelalter-Krimi

von Onlineredaktion SVZ

07. Februar 2019, 20:00 Uhr

Die fünfte Jahreszeit nähert sich ihrem Höhepunkt. Doch nicht nur deshalb herrscht Unruhe beim Sternberger Carneval Club. Prinzessin Anni ist verschwunden. Ritter und Knechte durchforsten die Straßen und Wälder der alten Ritterstadt Sternberg. Ist die Prinzessin entführt worden? Die Späher des Prinzen Steffen haben gemeldet, der durchtriebene „Sheriff von Nottinghäm“ könnte dahinterstecken. Selbst eine Zigeunerin wurde bemüht, um die Vermisste zu finden. Wo könnte die Entführte sein? Welche Mächte stehen dahinter?

Wer diese Geschichte miterleben möchte, kann den SCC zu den Veranstaltungen besuchen. Die stehen unter dem Motto „Ritter, Gaukler, Burgverwalter – Karneval im Mittelalter“. Los geht es mit der Abendveranstaltung am Sonnabend, 2. März, um 19 Uhr. Für alle Gäste zeigt der SCC das Programm noch einmal am Sonntag, 3. März, um 14 Uhr beim Familienfasching. Höhepunkt wird die Veranstaltung am Rosenmontag, 4. März, um 19 Uhr. Karten gibt es im Tabaktreff bei Jeanette Strack-Dziekan in der Luckower Straße 10. Außerdem findet am Rosenmontag um 10 Uhr der Kinderfasching für alle Kinder Sternbergs und Umgebung statt. Bei dieser Party ist der Eintritt frei. Alle Veranstaltungen finden im Saal des Hotels Dreiwasser statt.

Die Gruppen des Vereins sind noch beim Einstudieren. Neben den Feuersternchen, den Superkids, dem Tanzpaar und der Funkengarde ist auch das Männerballett mit wöchentlichen Proben beschäftigt. Die Choreographien für die Darbietungen sind in den Tanzgruppen aufgestellt worden. In der Sabbelgruppe wird noch das richtige Wort gesucht, denn der Verein möchte auch wieder mit Büttenreden und Sketchen parodieren, denn schließlich erhält Lachen die Gesundheit.

„Kostüme gibt es gar kurz und schön, die Frauen lassen was von sich sehen…“ So heißt es in einem Karnevalschlager. Das Motto lädt quasi zum Verkleiden ein. Ritter, Gaukler, Burgverwalter oder andere Edelleute werden erwartet. Ein Scharfrichter könnte die eine oder andere Aufgabe verrichten. Burgfräuleins, Hofdamen und Tänzerinnen dürfen nicht fehlen. Auch Hexen oder eine Zauberin werden gern gesehen. Der SCC ist gespannt, welche Kostüme zu bewundern sein werden.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, bleibt nur noch die eine Frage zu klären: Wo ist Prinzessin Anni?