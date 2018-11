Dabel : Stelldichein mit Wichtel und Windlicht

Eine Ausstellung in Dabel stimmte die Besucher auf die Weihnachtszeit ein.

von Roswitha Spöhr

19. November 2018, 08:47 Uhr

Die Tür blieb nicht zu am Sonntagnachmittag in der Gaststätte „Blauer Bock“ in Dabel. Nadine und Martin Lange, Nicole Dabbert und Sabine Ehlichmann hatten eine Weihnachtsausstellung aufgebaut, zum Schauen und natürlich zum Kaufen. Und viele Besucher kamen.

Birgit Gredig, Lebenspartnerin von Gaststätten-Inhaber Norbert Backhaus, hatte schon die eine oder andere Keramik in der Familientöpferei Lange in Nieklitz für sich entdeckt und vorgeschlagen, dass Langes mit ihrer Gebrauchs- und Dekorationsware auch einmal nach Dabel kommen könnten.

Sie kamen – im vergangenen Jahr gleich zweimal und jetzt wieder am Sonntag. „Unsere ganze Familie töpfert mit, mein Mann, die Kinder Lara und Jan, die Eltern und Schwiegereltern, Tante, Onkel und Freundin Rosi. Wir sitzen alle zusammen, auf dem Tisch steht dann auch ein großer Kuchen. Es ist einfach nur schön“, erzählt Nadine Lange. Während sie sich besonders dem Handmodellieren verschrieben hat, es liebt, Feinheiten herauszuarbeiten wie beispielsweise bei den Wichteln, zieht ihr Mann den Formbau vor. Und unter den geschickten Händen der 11- und 15-jährigen Kinder entsteht „alles, was an einen Weihnachtsbaum gehört“.

Nicole Dabbert betreibt als Kleingewerbe Dekorationsnäherei. Sie hatte Kissen, Taschen und Rucksäcke mitgebracht. „Ich veredle Stoffreste. Damit kann man die gekaufte Keramik dann gleich nach Hause tragen.“

Von Sabine Ehlichmann waren im „Blauen Bock“ schon Bilder in einer Ausstellung zu sehen. Am Sonntag hatte sie von ihren Arbeiten Schmunzelbilder in Acryl sowie Tierbilder, Landschaften und ein Porträt in Öl ausgewählt.