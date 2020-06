Neuklost : Sporthalle braucht mehr Zeit

Einige Gewerke mussten aus Kostengründen neu ausgeschrieben werden

von Michael Beitien

26. Juni 2020, 14:38 Uhr

Das Bauen ist teurer geworden. Das bekam auch die Stadt Neukloster bei den Ausschreibungen zum Bau ihrer neuen Sporthalle zu spüren. Wie Bürgermeister Frank Meier sagte, mussten einige Ausschreibungen wiederholt werden. Die Angebote der Firmen waren nicht bezahlbar, um das Projekt zu realisieren. Das betraf beispielsweise die Bereiche Sanitär, Dachdecker und Alumunium-Arbeiten. Das hatte auch mit den Preissteigerungen durch die Industrie zu tun. Seit knapp zwei Monaten seien die Preise wieder annehmbarer, sagt der Bürgermeister. Ob das mit der Corona-Krise zu tun hat, kann er nicht sagen.

Durch die wiederholten Ausschreibungen habe es allerdings auch Verzögerungen beim Bau der neuen Zweifelderhalle gegeben. Es ist aus Sicht der Stadt nicht dramatisch. Aber das ehrgeizige Ziel, die Sporthalle noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen, ist nicht mehr zu schaffen. Meier rechnet momentan mit einer Fertigstellung im Februar. Im nicht öffentlichen Teil der bevorstehenden Stadtvertretersitzung, die am kommenden Montag um 19 Uhr in der Stadthalle beginnt, sollen die nächsten Aufträge vergeben werden. Dabei geht es um die Installation des Wärmeverbundsystems für die Außenfassade, um einen Prallschutz, einen flächenelastischen Sportboden und Malerarbeiten.

Im öffentlichen Teil der Sitzung fallen weitere Entscheidungen zum Bauen in der Stadt. Neukloster will neue Plätze für Eigenheimbauer ausweisen. Dafür steht ein Vorentwurf zu einem Bebauungsplan für ein Gebiet nördlich der Blumenstraße zur Diskussion. Foto: Michael Beitien