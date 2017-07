Brüel : Sportbegeistert bis ins hohe Alter

vergrößern 1 von 1 Foto: Traudel Leske 1 von 1

Sport gehört für Helmut Däubler aus Brüel zum Leben wie das Essen und Trinken oder die Luft zum Atmen.

Und das von Kindheit an, erzählt „das siebente Kind meiner Mutter“ lachend. Schon als Jugendlicher habe er sich vor allem für den Fußball interessiert. Und in der siebenten Klasse sei er durch Uwe Prütz, der damals als Junglehrer an die Schule kam und sein Bio-und Chemielehrer war, zum Handball gekommen. Das sei in den Jahren 1962/63 gewesen. „Jeder Lehrer musste eine Arbeitsgemeinschaft machen. Uwe Prütz rief die AG Handball ins Leben.“

Es folgten aktive Jahre als Übungsleiter und jüngstes Mitglied im Kreisfachausschuss Handball (BSG Traktor). Auch während seiner Armeezeit blieb er dem Handball treu. Jahrelang gehörte Helmut Däubler auch zur Bezirksauswahl der A- und B-Jugend im Handball. Später zur Männermannschaft.

Und seit vielen Jahren gehört der in wenigen Tagen Siebzigjährige dem Tennisverein Warin an, war auch dessen Präsident. Und auch zum Tennisverein Brüel fühlt er sich zugehörig.

Doch diese drei Sportarten – Fußball, Handball und Tennis – sind noch lange nicht die einzigen, die ihn begeistern.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 14.Jul.2017 | 12:00 Uhr