Warin : Sponsorenlauf: Mitläufer und Spender gesucht

von Roland Güttler

10. September 2019, 05:00 Uhr

Für den Sponsorenlauf der Wariner Grundschule am 14. September um 9.45 Uhr werden dringend Leute gesucht die mitlaufen und zudem auch Sponsoren. Der Lauf startet vor der Sporthalle und führt am Schulgarten vorbei in der August-Cords-Park und wieder zurück. Wer mitmachen will, meldet sich unter 03842/60409.

Bereits 2018 zusammen mit dem Schulförderverein geplant, kollidiert der Sponsorenlauf mit dem vor wenigen Wochen auf die Beine gestellten Beach Open Air am Wariner Strand sowie den ganz kurzfristig in dem Rahmen am 14. September tagsüber stattfindenen Stadtfest samt Fußballturnier.