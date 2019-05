Langen Jarchow : Spielplatz bekommt Bergrutsche

von Roswitha Spöhr

Das Gefälle am Sportplatz kommt dem Vorhaben entgegen: Innerhalb der Aktion „70 Jahre Landjugend“, in der unter anderem Spielplätze aufgewertet werden sollen, bekommt der in Langen Jarchow eine Bergrutsche. Bei einem Einsatz der Landjugend „Drei Seen“ Zahrensdorf wurde sie mit Unterstützung von Vätern aufgebaut. Am 1. Juni um 14.30 Uhr wird sie eingeweiht. Der Landfrauenverein Kloster Tempzin sorgt für Kaffee, Kuchen, Kinderspiele und -schminken. „Alle Kinder sind eingeladen, je mehr kommen, um so schöner wird es“, sagt Vorsitzende Gisela Hoffmann.