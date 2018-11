Sternberg : Spielen, aber sicher

Städtische Sonnenschein-Kita in Sternberg gewinnt 1500 Euro bei VR-Aktion.

von Roland Güttler

15. November 2018, 07:56 Uhr

Fortuna lächelte den „Sonnenschein“-Kindern zu! Die städtische „Sonnenschein“-Kita am Finkenkamp in Sternberg kann sich über einen Gewinn von 1500 Euro freuen. Aus dem Geschäftsgebiet der Volks- und Raiffeisenbanken zwischen Wismar, Güstrow, Sternberg und Lübz wurden acht Spielplätze mit besonders großem Reparaturbedarf ausgewählt – darunter der in der Einrichtung in Sternberg.

Vor Jahresfrist war die Dabeler Kita „Kunterbunt“ unter den glücklichen Gewinnern. Die 1500 Euro hatte seinerzeit das Projekt „Überdachung der Sandkiste“ eingereicht – und wurde bedacht.

Bereits zum zehnten Mal führten die Genossenschaftsbanken des Landes in diesem Jahr die Aktion „Spielen, aber sicher“ durch, um für mehr Sicherheit auf den Spielplätzen zu sorgen. Bewerben um einen Scheck von 1500 Euro konnten sich Kitas, Schulen, Städte und Gemeinden oder sonstige private öffentliche Träger.

Die VR-Banken konzentrieren sich auf einzelne regionale Spielplätze. Es ist das Ziel, mangelhafte Bewegungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen abzustellen sowie die sozialen Kontakte untereinander zu fördern. Im kommenden Jahr wird es wieder die Aktion geben.