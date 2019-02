Sternberg : Sozialausschuss tagt

von svz.de

28. Februar 2019, 09:12 Uhr

Der Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit des Kreistages will in diesem Jahr die Beratungs- und Hilfelandschaft im Kreis besser erkunden. Deswegen lädt er sich Vereine und Verbände zu Sitzungen ein oder besucht sie selbst vor Ort. Um das Deutsche Rote Kreuz Sternberg und den Associata-Assistenzhunde-Verein geht es bei der nächsten Sitzung. Diese ist zum Teil öffentlich und findet am Montag, 4. März, ab 18 Uhr im Sternberger Pflegeheim, Finkencamp 24 c, statt.