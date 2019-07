Dabel : „Sommerlaune“ versteigert

Das farbenfrohe Bild heißt „Sommerlaune“.

von Roland Güttler

26. Juli 2019, 05:00 Uhr

Entstanden ist das Bild „Sommerlaune“ beim Juni-Workshop der Künstlerin Andrea Knapp (knAppTELIER) aus Wesenberg, an dem in Dabel fünf Frauen teilnahmen. Jetzt wurde es im Rahmen der Dorffestspiele durch Harry Beyer (Foto links) und Torsten Edlich versteigert. Dabei konnte jeder immer wieder fünf Euro bieten. 165 Euro kamen zusammen, dafür will die Gemeinde einen Spielgerätepool aufbauen. Der letzte Bieter bekam das Bild. Ulf Brauckmeier will es jetzt „irgendwo zu Hause anbringen“.