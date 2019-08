Sternberg : Sommerfest beim DRK

von Michael Beitien

16. August 2019, 05:00 Uhr

Das traditionelle DRK-Sommerfest findet am morgigen Sonnabend in Sternberg statt. Es beginnt um 10 Uhr am Seniorenzentrum am Berge und ist nicht nur für die Bewohner, sondern auch für die Stadt gedacht.

Auf dem Fest präsentieren sich die verschiedenen Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes in Sternberg. Dazu gehören beispielsweise Sozialstation, Pflegeheim, Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstätte, Rettungsdienst.

Zu den Programmhöhepunkten gehören Auftritte des Ostsee-Zirkusses, der Feuersternchen des Sternberger Carnevalclubs und eines Schlagersängers.

In Sternberg wurde unter Federführung des Deutschen Roten Kreuzes seit der Wende viel investiert, vor allem in stationäre Pflege, betreute Wohnungen und Tagespflege. Derzeit baut das DRK eine neue Kindertagesstätte in der Sternberger Karl-Marx-Straße. Hierher zieht die Einrichtung aus der Straße Am Berge.