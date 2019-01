Messse auf schloss Hasenwinkel : Sogar Hüpfburgen gehören zum Hochzeitsspaß

Aussteller präsentieren alles rund um den großen Festtag

von Michael Beitien

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

Wie wäre es mit einer Hüpfburg zur Hochzeit? Was sich seltsam anhört, ist für Marian Streich aus Sternberg ein Erfolgsmodell. Seit zehn Jahren betreibt er ein „Hüpfburg Center“. Jedes Wochenende tourt er durch das Land. Auf Hochzeiten, wo viele Kinder sind, wird gern eine solche Burg geordert. Sogar manche Brautpaare hüpfen gern. Auch für das dann etwas andere Hochzeitsfoto. Marian Streich gehörte mit seiner Frau Astrid Krüger-Streich am Sonntag zu den Ausstellern der ersten Hochzeitsmesse auf Schloss Hasenwinkel.

Abgesehen von der Neuerung mit den Hüpfburgen – gefeiert werden Hochzeiten wie vor 50 bis 100 Jahren, sagt Katrin Niens, Marketingleiterin auf Schloss Hasenwinkel. Bräute, die auf diesem Schloss Hochzeit machen, tragen märchenhafte Kleider wie Prinzessinnen. Auch die Hochzeitskutsche sei beliebt wie früher, so Helmut Deutschkämer aus Dabel. Der Kutscher wurde sogar schon zu einer Hochzeit am Starnberger See in Bayern geordert.

Ungebrochen bleibt der Wunsch nach Süßem. Bei der Hochzeitstorte spielt gesunde Ernährung keine Rolle, weiß Anja Hünemörder-Pritzner, Konditormeisterin aus Warnkenhagen. Wobei die Brautpaare sehr spezielle Wünsche zum Aussehen ihrer Torte haben. Und für Buttercreme gibt es Alternativen.

In den Brautsträußen wird viel Weiß und Natur gewünscht, manchmal auch Rot-Weiß. Das sagt Blumenhändlerin Martina Ehlers aus Neukloster. Wie Hochzeitssängerin Eva Bauer aus Rostock und andere Anbietern rund um den großen Tag gehörte sie zu den Ausstellern der Messe.