Ausstellung in Warin eröffnet : So natürlich und farbenfroh ist Mecklenburg

Ein Jahr Vorbereitung liegt hinter Christine Metz. Am vergangenen Freitagabend war es endlich soweit: Die freischaffende Künstlerin und Kunstpädagogin eröffnete ihre Ausstellung „Mecklenburger Landschaften“ in den Räumen des Naturparkzentrums Sternberger Seenland in Warin. Noch am Morgen hatte sie zusammen mit ihrem Onkel Christoph von Fircks die Bilder an die weißen Wände gehängt. „Einige Bilder hatte ich schon, andere sind erst in den letzten Wochen entstanden“, sagt sie im SVZ-Gespräch.

Die rund 30 Arbeiten – auf Leinwand und mit Acryl gemalt – geben einen Einblick in die Art und Weise, wie Metz ihre Heimat Mecklenburg sieht: natürlich und farbenfroh. „Mecklenburg ist mein Zuhause. Ich liebe das viele Wasser, die großen Wälder und die hügelige Landschaft“, schwärmt sie.

Zu besichtigen ist die Ausstellung noch bis Ende August montags bis samstags zu den Öffnungszeiten des Naturparkzentrums, Am Markt 1, von 10 bis 17 Uhr.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 17.Jul.2017 | 05:00 Uhr