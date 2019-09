von Carlo Ihde

14. September 2019, 05:00 Uhr

Die Sommerpause ist lange vorbei und die Sitzungszeit in den Städten und Gemeinden ist in vollem Gange. Die Jesendorfer Gemeindevertretung trifft sich zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung am 19. September um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus des Dorfes. Neben einer Einwohnerfragestunde und einem Bericht des Bürgermeisters wollen sich die Vertreter mit der Anschaffung von Kommunaltechnik befassen.