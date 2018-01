Sternberg : Silvesterspaziergang durch die Altstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Traudel Leske 1 von 1

von Traudel Leske

erstellt am 02.Jan.2018 | 05:15 Uhr

Etliche Besucher, die zur Silvesterparty im Sternberger Hotel „Dreiwasser“ Station gemacht hatten, nutzten am Silvestertag gegen Mittag die Gelegenheit für einen Stadtrundgang durch die Sternberger Altstadt. Dazu eingeladen hatte Petra Zoschnik, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin aus Kritzow, die aus der Sternberger Gegend stammt und deshalb recht gut Bescheid wusste. Sie führte die Gäste, die unter anderem aus Berlin, Oranienburg und Dömitz angereist waren, zu geschichtsträchtigen Orten und Sehenswürdigkeiten und wusste viel Geschichtliches zu erzählen.

Treffpunkt war am Hotel „Dreiwasser“. Von dort aus ging es in Richtung Heimatmuseum und Stadtkirche. In der Kirche erfuhren die Besucher viel über das Gotteshaus und über das Fresko, das eingangs der Kirche aufgehängt ist und von dem Maler Fritz Greve (gemalt 1896) stammt. Letzteres zeigt Szenen aus der Landtagssitzung von 1549. Auch von der Stadtkirche waren die Besucher beeindruckt, wie überhaupt von der Stadt Sternberg und Umgebung.

