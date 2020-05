Brüel : Sie gibt dem Schwan ein Gesicht

Tretboot bekommt sogar Wimpern

von Roswitha Spöhr

24. Mai 2020, 15:00 Uhr

„Wir machen ihn schick“, sagt Sabrina Malchow. Die Künstlerin hat dem Tretboot-Schwan an der Badestelle am Roten See ein Gesicht gegeben, so wie zuvor unter anderem schon der Raupe und der Eisenbahn auf dem neuen Spielplatz vor dem Restaurant. „Wir wollten nicht nur einen Klecks für die Augen machen, sondern richtig mit Wimpern“, hatte sich Ines Magnor, Pächterin von Restaurant und Campingplatz, gewünscht und war bei Sabrina Malchow auf offene Ohren gestoßen.