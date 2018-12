Sternberg : Sicher einkaufen

Gelegenheit macht Diebe im Weihnachtsgeschäft.

von Roland Güttler

14. Dezember 2018, 08:56 Uhr

Wenige Sekunden nicht aufgepasst – und die Geldbörse oder auch mehr ist weg. „Leider hatten Taschendiebe in Supermärkten unserer Region in den vergangenen Tagen wieder leichtes Spiel, da Handtaschen leichtsinnig in Einkaufswagen abgelegt oder dort angehängt worden waren“, erklärt Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust. In den vergangenen vier Wochen gab es um die zehn Fälle, vor allem im Ludwigsluster Bereich. Mit Blick aufs Einkaufsgedränge vor Weihnachten weist die Polizei daraufhin: „Gelegenheit macht Diebe.“ Dabei handele es sich laut dem Sprecher um „keine Diebesbande“. Es sind vielmehr Gelegenheitstäter, denen es durch Unbedarftheit oder Leichtsinn im wahrsten Sinne leicht gemacht wird. „Das sind Diebstähle, die unnötig sind“, so Wiechmann. Und hinterher kommt die Lauferei, wenn neben dem Geld auch EC-Karte, Ausweise oder Schlüssel weg sind.