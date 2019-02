Seniorenbüro : Schwimmen in Güstrow

von svz.de

11. Februar 2019, 08:20 Uhr

Für mehrere Veranstaltungen, organisiert vom Seniorenbüro in Sternberg, sind Anmeldungen erforderlich. So für die Fahrt nach Güstrow am 14. Februar, wo der Besuch eines chinesischen Restaurants geplant ist und am 20. Februar, wenn wieder Schwimmen in der Barlach-Stadt ansteht. Am 26. Februar wollen die Senioren nach Bad Wilsnack fahren. Das Seniorenbüro im DRK-Seniorenzentrum hat Montag bis Donnerstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet.