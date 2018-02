Sternberg : Schrittweise in ein neues Leben

Zwei junge Männer aus Afghanistan arbeiten in Sternberg und verdienen eigenes Geld, zwei aus Eritrea gehen in die Schule

von svz.de

15. Februar 2018, 21:00 Uhr

Die Umzugskartons sind ausgepackt, die neuen Wohnungen eingerichtet. Die sind kleiner gegenüber der einen Aufgang daneben, wo die vier jungen Männer etwa zwei Jahre als Wohngemeinschaft lebten. Jetzt sind sie 20 und 21 Jahre, Zeit für mehr Eigenständigkeit. Kudus Redom und Hedrom Germay aus Eritrea wohnen zusammen in der Sternberger Karl-Marx-Straße, Jawid Josef aus Afghanistan allein, sein Landsmann Ahmad Mirzai hat ein Zimmer in der Innenstadt.

Sie gehörten zu einer Gruppe von 14 unbegleiteten Minderjährigen, die mit dem Flüchtlingsstrom 2015 ohne Eltern nach Deutschland gekommen waren und im Seehotel untergebracht wurden, umsichtig betreut vom Verein Dialog + Action. Dann der Schock: Das Hotel machte bekanntlich zu, die Jugendlichen wurden im weiten Umkreis aufgeteilt. Doch Kudus, Hedrom, Jawid und Ahmad, inzwischen volljährig, wollten gern zurück nach Sternberg. Wieder wurde der Verein aktiv, allen voran die Vorsitzende Irene Werner und Ehemann Klaus, fand auch große Unterstützung bei vielen Sternbergern, die sich mit um die jungen Flüchtlinge kümmerten, Mobilar für eine gemeinsame Wohnung zur Verfügung stellten und diese einrichteten.

Kudus und Hedrom absolvieren nach zwei Jahren Deutsch eine Berufsvorbereitung an der Technikschule in Schwerin. Bestehen sie im Sommer die Prüfungen, steht der Weg zu einer Ausbildung offen. Beide wollten Tischler werden. Hedrom schlägt nun aber eine völlig andere Richtung ein, er möchte Altenpfleger werden. Drei Wochen Praktikum im Sternberger DRK-Pflegeheim haben zu dem Entschluss geführt. So gut wie ihm das dort gefallen habe, sei er auch aufgenommen worden, sagt Irene Werner. „Er kann mit Menschen umgehen, der Handwerker ist er nicht.“ Den Praxistag einmal pro Woche hat er nun im DRK-Pflegeheim und das letzte Praktikum noch vor dem Sommer ebenfalls dort.

Kudus hofft weiter auf eine Chance als Tischler.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf ePaper.