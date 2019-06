von svz.de

11. Juni 2019, 08:32 Uhr

Rundgang mit dem Nachtwächter durch das abendliche Sternberg – so heißt es am 12. Juni wieder um 21.30 Uhr. Start ist am Hauptportal der Stadtkirche.

Der Nachtwächter will nicht nur das besondere Flair in den Abendstunden rüberbringen, er vermittelt auch Details zur Bedeutung der Stadt im Mittelalter, und zu historischen Gebäuden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro: