22. November 2018, 09:33 Uhr

„Von der Prinzessin, die keine Pfeffernüsse backen konnte“ heißt das Puppentheaterstück mit Musik am 16. Dezember um 17 Uhr in der Dorfkirche Wamckow. Zu hören ist ein Ensemble für Alte Musik für Kinder und Erwachsene (Martha Olejko vent et cordes).

Auf Anfrage wird für eine Kinderbetreuung im alten Schulhaus gesorgt. Die Kirche ist beheizt. Der Eintritt ist frei.