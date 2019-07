Hasenwinkel : Preisträger musizieren in Hasenwinkel

von svz.de

Den Auftakt des diesjährigen Preisträger-Projekts im Rahmen der Festspiele MV bildet am morgigen Mittwoch, 19.30 Uhr, das Konzert auf Schloss Hasenwinkel. Mit dabei ist die Preisträgerin in Residence, Harriet Krijgh am Violoncello. Dabei stehen etwa Beethovens „Gassenhauer“-Trio und Schuberts spätes, als einziges mit zwei Celli besetztes, Streichquintett C-Dur auf dem Programm.