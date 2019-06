von svz.de

04. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die Brüeler Ortsgruppe der Volkssolidarität lädt am heutigen Dienstag um 13.30 Uhr zum Preisrommee ein. Die beliebte Veranstaltung findet in der Aula des Betreuten Wohnens in der Schulstraße 15 statt.