Prächtige Blüte für nur eine Nacht

von Michael Beitien

26. Juni 2020, 12:56 Uhr

Diese Pracht hielt nur eine Nacht: Rainer Baltrusch aus Schönlage konnte sich über die Blüte einer „Königin der Nacht“ mit 30 Zentimetern Durchmesser erfreuen. Gegen 20 Uhr erblühte die Königin, die an einem Dachfenster steht. Am nächsten Morgen um acht Uhr klappte die Blüte zusammen, berichtet unser Leser. Seit 40 Jahren besitzt Rainer Baltrusch die Pflanze. Und sie hat in dieser Zeit immerhin schon für drei oder vier Nächte geblüht. Dabei hat sich unser Leser eigentlich erst jetzt mit Pflegehinweisen für die „Königin der Nacht“ beschäftigt. Er habe demnach alles falsch gemacht und beispielsweise auch nicht nach System gedüngt, berichtet unser Leser. „Aber jetzt mache ich alles nach Vorschrift.“

Auch ein Gliederkaktus mit 20 Zentimeter großen roten Blüten zeigt sich bei Rainer Baltrusch in diesem Juni in voller Pracht.