Bad Kleinen : Pöbler fliegt aus dem Regionalzug

von Franca Niendorf

16. November 2018, 08:34 Uhr

Wegen massiver Beschimpfungen und Beleidigungen ist ein junger Mann am Mittwochabend am Bahnhof Bad Kleinen aus dem Zug geflogen. Wie es dazu gestern von der Polizei hieß, beleidigte der 28-Jährige mehrere Reisende im Regionalzug 4317, der gerade auf dem Weg von Hamburg nach Rostock unterwegs war, woraufhin der Kundenbetreuer die Beamten des Bundespolizeireviers zum Bahnhof rief.

Da der Pöbler der mehrmaligen Aufforderung des Kundenbetreuers nicht nachkam, die Beschimpfungen zu unterlassen, sollte er beim Halt in Bad Kleinen von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Dieser Weisung kam er nicht nach, woraufhin die Bundespolizisten angefordert wurden. Am Bahnhof in Bad Kleinen wurde der Beschuldigte dann von den gerufenen Polizisten in Empfang genommen. Mit dem Verweis, dass nun gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet und er von der Weiterfahrt ausgeschlossen wird.

Der ganze Vorfall sorgte für erhebliche Verzögerungen. Der Zug konnte erst nach Klärung des Falls und mit einer 52-minütigen Verspätung seine Fahrt fortsetzen.