Großer Steedersee : Plötzlich war der Biberdamm weg

Verwunderung am Mittwoch bei den Anglern des Vereins „Petri Heil“ Warin bei einem Vororttermin am Großen Steedersee. Ihr Problem mit dem Anstauen des Sees durch Biberdämme im Abschlussgraben zum Tönnisbach und damit der Nichterreichbarkeit der Bootshäuser war plötzlich nicht mehr da. Der größte der Biberdämme war entfernt. Bereits Ende 2017. Ganz offiziell vom Wasser- und Bodenverband beantragt und von der Unteren Naturschutzbehörde in Absprache mit dem Naturpark genehmigt, wie SVZ im nachhinein erfuhr. Nur bei den Anglern wusste man nichts. Information ist bekanntlich alles… Gerade bei einer solchen von unterschiedlichen Interessen befrachteten Thematik wie rund um den streng geschützten Biber kann eine Info mehr nicht schaden!