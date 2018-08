Sternberg : Plauderrunde auf platt

Klönsnacker vom Sternberger Heimatvereins trafen sich mit den Plattsnackern aus Goldberg bei Fischer Rettig

von Traudel Leske

31. August 2018, 12:00 Uhr

Es war wieder ein gelungener Auftakt für die „Klönsnacker“ vom Sternberger Heimatverein, mit dem sie ihre bevorstehende Herbst-Winter-Frühjahrs-Saison 2018/19 bei Fischer Rettig eröffneten. Und wie es seit Jahren bereits Tradition ist – sie hatten sich gute Freunde eingeladen: die „Gollbarger Plattschnacker“, die wieder mit zwölf ihrer Mitglieder angereist waren. Diese guten Beziehungen bestehen bereits seit rund zehn Jahren. Und sie gestalten sich derart, dass es einen Austausch gibt. Während die Goldberger stets zur Eröffnung zu Gast in Sternberg sind, fahren Letztere immer um die Advents- bzw. Weihnachtszeit zu den „Gollbargern“. So sind im Laufe der Jahre bereits viele Freundschaften entstanden.

Bernd Möller aus Goldberg erzählte, dass sein Vater zu den Gründungsmitgliedern der „Gollbarger Plattschnacker“ gehörte. „Das war im Jahre 2005“, so Möller. „Gemeinsam mit Birgit Schröder und Dieter Meier bauten wir die Gruppe auf. Doch wir fühlen uns hier in Sternberg auch sehr wohl und freuen uns jedes Mal auf den Besuch.“ Diesmal hatten sich den Goldbergern auch Gäste aus Dobbertin und Techentin angeschlossen, als sie von dem Traditionstreffen in der Zeitung gelesen hatten. Kurt Müller und Manfred Splinter vom Dobbertiner Heimatverein waren ganz begeistert. „Wir sind zum ersten Mal hier und es hat sich gelohnt. Bestimmt kommen wir mal wieder hierher.“

Heidrun Peter von den Sternberger „Klönsnackern“ erzählte, dass es das Anliegen der Gruppe sei, Spaß und Freude zu verbreiten und auch selbst zu haben. Und das auf Hoch und Platt. „Das haben wir uns auf unsere Fahnen geschrieben.“ Sie betonte aber auch, dass es nötig sei, stets nach Neuem zu suchen und anspruchsvolle Themen auf die Tagesordnung zu stellen. „Vor allem brauchen wir noch mehr junge Leute, die nachrücken. Denn die älteren Mitglieder sterben mit der Zeit aus.“

So begann denn wieder ein fröhlicher Nachmittag mit einer leckeren Kaffeetafel. Den Kuchen dafür hatten Christa Quandt, Karin Taubenheim, Anke Bittermann, Heidi Barz, Ursula Krohnke und Karin Klabunde gebacken.

So gestärkt, bat Fischermeister Johann-George Rettig die Klönsnacker in eines seiner Boote und lud zu einer Rundfahrt über den Sternberger See bis nach Groß Raden ein. Zumal das Wetter an diesem Spätsommertag geradezu dazu einlud.

Der Sternberger Heimatverein, zu dem die Plattsnacker gehören, besteht seit rund 30 Jahren. Gegründet wurde er dereinst von Werner Lantow, Heidrun Peter und Anke Bittermann. Letztere ist seit Jahren die Vereinsvorsitzende.