Pinnow: Einbruch in Kindertagesstätte

von Polizeiinspektion Ludwigslust

18. Oktober 2019, 12:18 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in eine Kindertagesstätte in Pinnow eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen der oder die unbekannten Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. In einem Büroraum stellte die Polizei eine aufgebrochene Geldkassette sicher. Diese soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.