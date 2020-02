Pilger-Kloster : Noch ist der Abschied weit weg

Die Projektstelle von Doris Mertke im Pilger-Kloster Tempzin endet Im SVZ-Gespräch erzählt die 59-Jährige, was sie bewegt

von Roswitha Spöhr

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Nun ist es offiziell: Leiterin Doris Mertke wird in einem Gottesdienst am 29. November im Pilger-Kloster Tempzin verabschiedet. Die bezahlte Projektstelle war auf drei Jahre beschränkt, wurde dann aber bis zum 30. November dieses Jahres verlängert. Mit der 59-Jährigen sprach Redakteurin Roswitha Spöhr.

Frau Mertke, in einem früheren Gespräch haben Sie gesagt, sich beschenkt zu fühlen, hier arbeiten zu dürfen. Wie schwer fällt der Abschied?

Für mich ist der Abschied emotional noch kein Thema. Logistisch schon. Die Stellenausschreibung muss gemacht werden und ein Nachfolger soll in eine renovierte Wohnung kommen. Ich denke nicht, dass ich Tempzin im Stich lasse. Mit großer Lust habe ich hier gearbeitet und einiges erreicht. Ich werde in diesem Jahr 60, vielleicht kommt jemand Jüngeres...



Wird es ein Abschied auch von Tempzin?

Ja, ich verlasse auch den Ort. Ich werde nach Brandenburg ziehen. Wenn man Prägekraft hat für einen Ort ist es sinnvoll, wenigstens die ersten zwei Jahre weg zu sein.



Das Pilger-Kloster wird zunehmend mehr auch von den Einwohnern angenommen.

Es ist ins Dorf reingewachsen. Das hat sicher auch etwas mit meiner gnadenlosen Berliner Offenheit zu tun, die Grenzen aufreißt. Eine Lehrerin aus dem Dorf hat mit Kindern Heiligabend ein Krippenspiel aufgeführt. Da kamen über 200 Gäste. Es war richtig schön. Als ich das erste Mal hier war, saß ich in der Kirche unter 50 Leuten und keiner wollte mitsingen.

Es ist unwahrscheinlich viel passiert unter Christen und Nichtchristen. Man geht zueinander zu den Festen und auch Familien entdecken das Pilger-Kloster als ihren Ort zum Feiern im Warmhaus.

Die Angebote für 2020 stehen. Dazu gehören die Pilgerwege, die Gottesdienste, die Ora-et-Labora-Wochen, der Osterzyklus und auch wieder das Jugendfestival „Fette Weide“.

Das Festival wird auch einer der wenigen Termine sein, die ich an die Nachfolger übergebe. Bei „Fette Weide“ treffen sich über 300 Jugendliche, um miteinander nachzudenken, zu experimentieren, zu beten, zu singen, zu feiern und zu tanzen. Das ist wichtige Jugendarbeit und das Fest ist dem Leben sehr zugewandt.

Sie haben sich für Tempzin einmal gewünscht, dass hier eine fließende Kommunität entstehen könnte.Welche Wünsche für Tempzin haben sich nicht erfüllt?

Ich glaube daran, dass das irgendwann noch wird - ein kommunitäres Leben und Hilfe im Alltag in Tempzin.

Ich gehe und weiß auch, was wir noch alles sanieren müssen. Aber ich weiß, jammern hat keinen Sinn. Es war einfach nicht mehr zu schaffen. Und es ist ja auch viel geworden und hat sich entwickelt. Darauf möchte ich genauso schauen.

Was ist gelungen?

Gelungen ist der relativ reibungslose Übergang vom Gründer des Pilger-Klosters zu mir. Es gibt mehr Zuspruch und die Altersdurchmischung ist in normale Bahnen gekommen. Ich freue mich, dass die Jugend mit „Fette Weide“ ihren emotionalen Ort in Tempzin hat und Tempzin ein Ort ist, an dem Seelsorge passiert. Ich habe den Oster-Zyklus eingeführt und freue mich, dass Suchende nicht nur vorbeikommen, sondern hier weiter suchen.