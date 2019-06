Weitendorf : Neustart im Dorfparlament

von svz.de

13. Juni 2019, 09:08 Uhr

Die ersten Gemeindevertretungen im Amt Sternberger Seenlandschaft stehen nach den Wahlen vor dem Neustart. Weitendorf macht in der Region den Auftakt. Die konstituierende Sitzung des Dorfparlaments findet am Mittwoch, dem 19. Juni, um 19 Uhr im Gemeindehaus in Weitendorf statt. An diesem Abend werden die Gemeindevertreter verpflichtet. Es wird über die beiden Stellvertreter der wiedergewählten Bürgermeisterin Andrea Sielaff abgestimmt, die Arbeit in den Ausschüssen aufgeteilt und festgelegt, wer in solchen Gremien wie im Schulverband Sternberg und im Anteilseignerverband der Wemag mitarbeitet.

Einen Tag später, am 20. Juni, finden die konstituierenden Sitzungen in Borkow und Kloster Tempzin statt.