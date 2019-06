Sternberg : Neues Info-Portal hilft Familien

Regionalmarketingverein bündelt Angebote für den Wiedereinstieg nach der Elternzeit

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ob Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder Familienhilfen: Der Regionalmarketingverein Mecklenburg-Schwerin hat Informationen und Beratungsangebote rund um das Thema Familie für Westmecklenburg zusammengestellt. Der Online-Service ermöglicht die überregionale Suche nach Kinderbetreuungsstätten oder Orten für die Angehörigenpflege. Alle Einrichtungen sind mit Ansprechpartnern versehen. Daneben führt das Portal weitere Themen zum Beispiel rund um Arbeitsmodelle für Familien und den Wiedereinstieg nach der Elternzeit auf. Es richtet sich an Westmecklenburger und an Auswärtige, die sich für das Leben und Arbeiten hier interessieren. „Eine erste Online-Marketingmaßnahme ist gerade gestartet, um in die gezielte Ansprache junger Familien aus den Nachbarregionen zu gehen“, verrät Anett Bohnenberg vom Regionalmarketingverein. Mit dem Thema Familienfreundlichkeit hat Westmecklenburg neben anderen Faktoren starke Argumente, mit denen für das Leben hier geworben wird.