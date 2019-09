von Carlo Ihde

25. September 2019, 05:00 Uhr

Die Stadtbibliothek Sternberg hat „wunderschöne neue Kinderbücher“, informiert Bibliothekarin Sieglinde Gast. So etwa „Starwars“ für Jungs oder auch „Räuber Hotzenplotz“, „Ach so schön ist Panama“ und Potter-Bücher. Die Stadtbibliothek hat montags von 8 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 10.30 und 16.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.