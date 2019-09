Warin : Neue Azubis mit höherer Vergütung

Neue Azubis mit höherer Vergütung

von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 05:00 Uhr

18 Auszubildende starten bei der Diakonie Güstrow in die Ausbildung zur Pflegefachkraft in der Altenpflege sowie zum Verkäufer oder zum Koch in Tochtergesellschaften der Diakonie. Die Güstrower sind unter anderem Träger des Pflegeheims am Glammsee in Warin.

„Die neuen Pflege-Azubis sind zugleich die ersten, die von unseren erhöhten Ausbildungsvergütungen profitieren“, sagt Christoph Kupke, Vorstand der Diakonie Güstrow. Im ersten Ausbildungsjahr verdienen sie 1100 Euro, im zweiten 1150 Euro und im dritten steigt das Entgelt auf 1300 Euro.