von Roswitha Spöhr

20. Juni 2019, 10:00 Uhr

29 Mannschaften treten am Sonnabend in Sternberg zum Kreisleistungsvergleich der Jugendfeuerwehren an, darunter Brüel, Dabel und Hohen Pritz. Die Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr auf dem Sportplatz. Die sechs besten Teams qualifizieren sich für den Landesausscheid der Jugendfeuerwehren, der am 23. und 24. August in Ludwigslust stattfindet.