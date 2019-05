Sternberg : Nachtmarathon für Wahlvorstände

von svz.de

27. Mai 2019, 19:07 Uhr

Für die Wahlvorstände wurde die Stimmenauszählung zu den Wahlen zum Europäischen Parlament sowie den Kommunalwahlen zu einem regelrechten Nachtmarathon fast bis zum Morgen. Besonders spät wurde es in Borkow, Dabel und Brüel. Die Sitzverteilung in den Stadt- und Gemeindevertretungen werden erst bekanntgegeben, nachdem die Wahlausschüsse in den Ämtern getagt haben. Im Amt Neukloster-Warin findet das öffentlich am Mittwoch um 15 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr Neukloster, Bergstraße 6, statt.