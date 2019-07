Groß Raden : Museumsnacht bei Vollmond

Abendliche Stimmung mit Mittelaltermusik und Feuershow im Slawenmuseum

von Roland Güttler

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ob „Burgwall in Flammen“, Burgwall im Licht“ oder Museumsnacht – seit 2015 ist das stets eine Attraktion im Jahreskalender des Archäologischen Freilichtmuseums Groß Raden. Zur Vollmondzeit steigt am kommenden Sonnabend, dem 20. Juli, wieder ein abendliches Spektakel. Besucher erleben den rekonstruierten altslawischen Tempelort in einer ganz besonderen abendlichen Stimmung mit Feuer und Lichteffekten. „Zur Einstimmung werden um 18.30 und 19 Uhr Führungen durch das Freigelände angeboten“ so Museumsleiterin Heike Pilz. Um 20 Uhr gibt es mittelalterliche Live-Musik und bei Eintritt der Dunkelheit gegen 22 Uhr wird eine Feuershow zu erleben sein. Die Besucher erwartet ein stimmungsvoller Abend rund um die Feuerstellen mit rustikalem Imbiss. Die Sonderveranstaltung endet um 24 Uhr. Ein Personentransfer mit dem Traktortaxi vom Parkplatz bis zum Museum ist vorhanden. Der Eintritt beträgt sieben „Eurotaler“ und die Familienkarte – Eltern und ihre minderjährigen Kinder – kostet 14 Eurotaler.