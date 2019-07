Nakenstorf : Morgen Abend: Rock ’n’ Roll am Neuklostersee

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Einmal im Jahr ist Rock’n’Roll-Zeit in Nakenstorf. „Mikey Starr and the Blue Planets“ begeben sich am Sonntag um 19 Uhr auf eine Zeitreise mit Songs von Bill Haley, seinen Comets und vielem mehr. Lead-Sänger Mikey Starr trat in Nakenstorf zuvor schon häufig mit der „Blue Haley Band“ auf. Bei gutem Wetter findet das Sommerkonzert im Hotelpark am Ufer des Neuklostersees statt – ansonsten in der Kunstscheune. Eintritt an der Abendkasse: 24 Euro; Kinder bis 18 Jahre und Studenten zahlen zehn Euro.