Warin : Mittagsschlaf bei Schwester Emmy

Dörte Thie erinnert sich an ihre Kinderzeit in Warin und im damaligen Krankenhaus

von Roland Güttler

02. März 2018, 05:00 Uhr

„Ich fahre noch gerne nach Warin“, sagt Dörte Thie, die in Blankenfelde im Berliner Umfeld seit der Wende ein Dentallabor hat. In Warin wohnen noch „mein Bruder sowie eine Tante von Vaters Seite“. Am Glammsee kennt man sie freilich noch viel besser unter ihrem Mädchennamen Riemer. „Schwester Rosi“, ihre Mutter, war Hebamme im Wariner Krankenhaus.

Und da Roselie Riemer die Tochter nicht in den Kindergarten geben wollte, wurde das Krankenhaus so zu ihrem „Kinderzimmer“. Ob in den Ferien oder zu Weihnachten… „Mein zweites Zuhause war die Entbindungsstation. Mittagsschlaf hielt ich bei Schwester Emmy. Als Kinder hatten wir viel Spaß hier“, erinnert sich Dörte Thie. Viele Schwestern hätten damals noch in der Klinik gewohnt.

Schwester Emmy war Emilie Brückner, „die erste Hebamme im Wariner Krankenhaus. Sie kam aus dem Sudetenland. Warin nahm nach dem Krieg viele Sudetendeutsche auf“, erzählt die Rand-Berlinerin. Eine andere Schwester, an die sich Dörte Thie sehr gut erinnert, war Schwester Elfi – Elfriede Balke, „meine Patentante“.

1966 kamen in Warin gar einmal Drillinge zur Welt. Das „Storchennest“, wie die Entbindungsstation genannt wurde, schloss zum 1. April 1970. „Danach arbeitete meine Mutter in der gynäkologischen Abteilung des Landambulatoriums Warin. Doch ihr Köfferchen hatte sie immer gepackt“, erzählt Dörte Thie.

Denn wenn eine Hochschwangere aus der Region mit dem Krankenwagen zur Entbindungsstation nach Wismar, Crivitz oder Schwerin gebracht wurde, wollte der Fahrer Roselie Riemer unbedingt an seiner Seite wissen. „Manchmal hatte es der Neuankömmling besonders eilig. So fuhr der Fahrer auf dem Paulsdamm rechts ran und das Baby kam hier zur Welt“, weiß Dörte Thie. Sie selbst lernte von 1977 an in Warin Zahntechnik bei Zahnarzt Dr. Peter Blynow. „Heute führt dessen Tochter Regina Dahlmann die Praxis.“

Roselie Riemer ging 1986 in den Ruhestand und verstarb zehn Jahre später. So musste sie die Schließung ihres geliebten Krankenhauses am 30. Juni 1997 nicht mehr miterleben.

Am morgigen Sonnabend gibt es in Warin ein großes Wiedersehenstreffen aller Ehemaligen von Krankenhaus und Landambulatorium. Ob Dörte Thie auch kommt, wusste sie beim SVZ-Gespräch noch nicht. Das heutige total verwahrloste Klinikgelände wollte sie sich eigentlich nicht mehr ansehen. Bei den vielen schönen Erinnerungen…