Sternberg : Mit der Cessna über die Heimat

Gewinnerin des Rundfluges beim Musiksommer erlebte ihre Heimat aus der Vogelperspektive

von Onlineredaktion SVZ

26. Oktober 2018, 08:38 Uhr

Zu den Konzerten in den Sternberger Kirchen während des Musiksommers 2018 gehörte immer auch eine Verlosung von Fahrten auf dem Sternberger See mit Fischer Rettig und als besonderer Preis ein Rundflug für zwei Personen über das Sternberger Seenland. Am 18. Juli zog Saxophonist Andreas Pasternak am Ende seines Konzertes in Sternberg aus den Eintrittskarten die glückliche Gewinnerin Christine Jührs aus Brüel.

Am vergangenen Sonnabend bestieg Christine Jührs mit Tochter Mandy als Begleiterin in Parchim mutig die viersitzige Cessna. Pilot Christof Munzlinger und auf dem Copilotensitz Tino Engelmann, einer der zahlreichen fleißigen Ehrenamtlichen hinter den Kulissen des Sternberger Musiksommers, erklärten die Flugstrecke und schon ging es in die Luft. Die anfängliche Anspannung der Fluggäste verschwand schnell. Über Schwerin, den Schweriner See, den Wohnort Brüel, Sternberg und den Geburtsort Baumgarten ging es zurück nach Parchim. Die Luft war ruhig, die Fernsicht sehr gut und so verging die Zeit tatsächlich wie im Flug. Die beiden Damen erlebten die Welt von oben aus der Vogelperspektive und waren begeistert. Für Tochter Mandy steht fest – im nächsten Jahr kommt sie selbst zu den Konzerten. Eine gute Nachricht traf am Wochenende noch ein. Andreas Pasternak gibt mit Christof Munzlinger auch 2019 in der Stadtkirche ein Konzert. Der Tag steht fest, Mittwoch , der 3. Juli, um 19 Uhr. Ein Rundflug wird dann auch wieder verlost.