Sternberg : Mit Akrobatik Vereinskasse aufgefüllt

Aus Schulwette der KGS Sternberg ging im fünften Jahr in Folge Bildungseinrichtung als Gewinner hervor.

von Roswitha Spöhr

03. Dezember 2018, 07:52 Uhr

Hebefigur um Hebefigur meisterten die Akro-Kidz unter Leitung von Thomas Prütz und gaben damit den Auftakt zur Schulwette zum Abschluss des Tages der offenen Tür an der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium „David Franck“ (KGS) in Sternberg. Für ihre anspruchsvollen Menschenpyramiden gab es auch verdient tosenden Applaus.

Doch um zu gewinnen, brauchte es weit mehr Einsatz. Denn die Schule hatte gewettet, dass noch mehr Schüler tolle Akrobaten sind, als es Läufer beim 18. Sponsorenlauf gegeben hatte und das waren 209! Als Wettpaten traten im fünften Jahr in Folge wieder Ulrike Hunz, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, und Kreistagspräsident Olaf Steinberg an, wobei beide den Einsatz aus privater Tasche zahlen.

Doch die 500 Euro sollten unbedingt auf das Konto des Schulfördervereins gehen und so setzten Schüler und Lehrer alles in Bewegung, luden auch die Viertklässler, die sich an diesem Vormittag eigentlich nur in der Einrichtung informieren wollten, und natürlich alle Mädchen und Jungen der KGS sowie deren Geschwister zum Mitmachen ein.

„Ihr habt die Wette wieder gewonnen“, gratulierte Olaf Steinberg. Das sah auch Ulrike Hunz so. „Die Kinder sind unsere Zukunft. An der Schule werden viele Projekte durchgeführt, doch die finanzieren sich nicht von selbst“, erklärte sie, warum sie gern 200 Euro gibt. „Wir brauchen die Schule an diesem Standort, wir brauchen ausreichend Lehrer für einen guten Unterricht und wir brauchen gute und kreative junge Menschen, die für sich und andere Verantwortung übernehmen. Mit diesen Wetten lernen die Kinder, wie es sich anfühlt, für eine Sache zu brennen und den Erfolg zu feiern, wenn man es gemeinsam geschafft hat. Ich gebe dafür gern 300 Euro“, fügte Steinberg an.

Ein Projekt, das der Förderverein unterstützt, ist beispielsweise der Workshop mit den Young Americans, die im nächsten Oktober zum siebenten Mal an die Schule kommen.