Schulgebäudesanierung : Millionenprojekt in Neukloster

vergrößern 1 von 3 Foto: erge 1 von 3





Das Areal der einstigen großherzöglichen Lehrerseminars von 1862 macht immer noch was her. Zu DDR-Zeiten war hier von 1951 bis 1975 das Institut für Lehrerbildung, danach bis zur Wende die Sehschwachenschule mit Internat und Vorschulteil. Seit 1990 beherbergt der Komplex die Landesschule für Blinde und Sehschwache in Neukloster, seit 2011 trägt sie den Namen „Überregionales Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Sehen M-V“.

Der Zahn der Zeit nagt an der Bausubstanz. Haus A und D sowie der vordere Teil des Schulhofs wurden bereits „von 2002 bis 2011 für insgesamt 14 Millionen Euro saniert, seinerzeit durchs Land“, so Schulleiterin Roswitha Wenzlaff. Im Anschluss war die für Haus B laut Gesamtkonzept geplant, doch dazu kam es bis heute nicht. Grund war ein Trägerwechsel zum 1. August 2012, als die Landesregierung die Einrichtung per Zuordnungsgesetz an den Nordwestkreis übergab. „Ohne finanzielle Mittel allerdings“, wie Gudrun Sturmheit, Fachdienstleiterin Bildung und Kultur im Kreis, beim SVZ-Vororttermin ausdrücklich betont.

NWM hatte einen Klotz mehr am Bein, denn auch bei anderen Schulen im Nordwesten gab und gibt es großen Sanierungsbedarf. Und so musste Haus B der Neuklosteraner Spezialeinrichtung warten. Doch nun kommt man nicht mehr umhin. „Alle Gewerke müssen hier rein, das Dach ist komplett marode, die Mauern sind feucht, die Sanitärräume nicht 100-prozentig behindertengerecht“, zählt Ulf Plath vom Bau- und Gebäudemanagements im NWM-Kreis auf.









Ausführlich in der Tageszeitung und per ePaper.

von Roland Güttler

erstellt am 24.Jul.2017 | 21:36 Uhr