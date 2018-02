Franziska Paradies, Cindy Czoch und Daniel Wöhler gehören zu den Teilnehmern beim Leistungsvergleich mit Berufskollegen in Tempzin

von Michael Beitien

23. Februar 2018, 05:00 Uhr

Sie sind begeistert von ihrem Beruf: Franziska Paradies, Cindy Czoch und Daniel Wöhler gehören zu den Teilnehmern beim Leistungsvergleich der Melker vom Kontrollverein Güstrow, der kommende Woche in Tempzin stattfindet. Vorab trafen sie sich mit anderen Teilnehmern am Wettkampfort, am Melkkarussell der Landwirtschaftsgesellschaft Zahrensdorf in Tempzin.

„Ich liebe meinen Beruf“, schwärmte die 23-jährige Franziska Paradies aus Warin. Die Arbeit sei abwechslungsreich. Nicht nur das Melken, auch die Kälber. Schon als Kind war Franziska durch ihre Schwester Bianka, die auch in der Landwirtschaft gelernt hat, im Kuhstall. Gleich nach Schulabschluss hat sie Tierwirtin gelernt und zunächst in Plauerhagen gearbeitet. Jetzt ist die junge Mutter im Betrieb Jens Lötter in Baumgarten tätig. Ihr kleiner Sohn Phill Fünnig schlief in ihrem Arm, als sie sich in Tempzin mit anderen Melkern traf.

„Melken macht Spaß“, sagte Cindy Czoch aus Tempzin. Zunächst hatte die 18-Jährige eine Lehre als Köchin begonnen. Ihr Lehrbetrieb kam in Schwierigkeiten. Die junge Frau wechselte den Beruf, machte ein Praktikum in dem Betrieb, wo ihr Opa arbeitet – bei der Landwirtschaftsgesellschaft Zahrensdorf. Hier ist sie im zweiten Lehrjahr und nimmt das erste Mal an einem Melkerwettbewerb teil. Dabei hat sie ebenso Heimvorteil wie Daniel Wöhler, der bereits zum 17. Mal bei einem Leistungsvergleich dabei ist: „Man sieht andere Kollegen, kommt ins Quatschen“, freut er sich schon auf den Wettbewerb.

Der ist zugleich ein Erfahrungsaustausch und die billigste Methode, eine Weiterbildung zu machen, sagt Angelika Fraß vom Landeskontrollverband für Leistungs- und Qualitätsprüfung. Bereits zum 25. Mal lädt der Kontrollverein Güstrow zum Leistungsmelken ein.

Für Torsten Schrein, den Chef der Landwirtschaftsgesellschaft Zahrensdorf, ist der Wettbewerb auch wichtig, um die Branche nach außen zu präsentieren. Man könne so den Verbrauchern zeigen, wieviel Arbeit und Qualität geleistet wird, um Milch zu produzieren. Und das in einer erneut äußerst angespannten Situation für die Milchbauern.

„Ich bin tief enttäuscht“, so Schrein. Denn der Milchpreis fällt wieder. Es gibt Landwirte, die sehr viel Milch auf den Markt bringen. Die Zahrensdorfer halten die Mengen konstant. Nur drei Monate waren die Milchpreise auskömmlich für die Bauern, nach zwei Krisenjahren. 39 Cent pro Liter zahlte die Ostseemolkerei Wismar. Jetzt liege der Preis bei 32 Cent. Wenn die 30-Cent-Marke erreicht wird, würden viele Bauern aufgeben, befürchtet Schrein. „Die nächste Milchkrise ist in Aussicht. Das ist eine Katastrophe.“ In der Vergangenheit habe sein Betrieb die Verluste aus der Milchproduktion durch Erlöse aus dem Ackerbau ausgeglichen. Doch das könne man nur eine Zeit lang machen.