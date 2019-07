von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das Einwohnermeldeamt in Warin ist noch bis zum 9. August nur dienstags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. An den übrigen Sprechtagen steht das Einwohnermeldeamt in Neukloster während der Sprechzeiten zur Verfügung.

Diese sind: Dienstag von

9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; Donnerstag 9 bis 12 und 14 bis 15.30 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr.