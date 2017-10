Kuhlen : Mehr Temposünder am Abzweig Kuhlen

vergrößern 1 von 1 Foto: Rüdiger Rump 1 von 1

erstellt am 11.Okt.2017

Die beiden Dreibeine standen gut sichtbar neben der Bushaltestelle am Abzweig Kuhlen. Im Verkehrsfunk war vom Blitzer an der B 104 in Richtung Sternberg auch zu hören. Ab 6 Uhr wurde hier im Auftrag des Landkreises Ludwigslust-Parchim an bekannter Stelle bis gegen Mittag die Geschwindigkeit gemessen.

Die Tempokontrolle an diesem Standort hat ihre Besonderheit, wie SVZ auf Nachfrage erfuhr. Hier würden die selben Autos fahren wie einige Kilometer weiter am Abzweig Keez und sich auch die Gegebenheiten mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h nicht unterscheiden, doch an dem Abzweig Kuhlen seien im Durchschnitt 20 Prozent mehr Fahrzeuge zu schnell im Vergleich zu Keez, wo etwa ebenso häufig gemessen wird. Übrigens können heutige Geräte zwischen Pkw und Lkw unterscheiden. Bei Letzteren, die nur Tempo 60 fahren dürfen, blitzt es folglich schon bei knapp unter 70 km/h.