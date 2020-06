Sternberg : Mehr Sicherheit für Fußgänger

Temporeduzierungen in mehreren Straßen

von Roswitha Spöhr

20. Juni 2020, 05:00 Uhr

In Sternberg soll in weiteren Straßen das Fahrzeugtempo reduziert werden. Die Stadtvertretung beschloss, in der Straße Bülower Kamp und in einem Teilbereich der Lütjenburger Straße verkehrsberuhigte Bereiche einzurichten. Die baulichen Voraussetzungen dafür seinen gegeben, hatte Bürgermeister Armin Taubenheim zuvor erklärt. Es gebe eine Mischverkehrsfläche mit einer Ausbaubreite von dreieinhalb Metern, die den Eindruck vermittle, dass die Aufenthaltsfunktion überwiege und der Fahrzeugverkehr eine untergeordnete Bedeutung erhalte.

In verkehrsberuhigten Zonen gilt Schrittgeschwindigkeit.