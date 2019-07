Kommentar : Mehr Leben in Sternberg

von Michael Beitien

01. Juli 2019, 10:46 Uhr

In dieser Stadt werden am Abend die Bürgersteige hochgeklappt. So wird zuweilen über Sternberg und andere Kleinstädte in der Region gewitzelt. Die Geschäfte sind geschlossen. Die Bewohner ziehen sich in ihre Häuser und Gärten zurück. Doch zumindest an einem Tag in dieser Woche – am Donnerstag – sorgen einige Sternberger Geschäftsleute und Touristiker für Leben: beim Feierabend-Shopping bis 22 Uhr. Da bekommen die Sternberger und ihre Gäste vielleicht sogar ein bisschen vom Flair mit, das in Südeuropa an lauen Sommerabenden herrscht. Eine tolle Initiative. Wer sich an hochgeklappten Bürgersteigen stört, sollte die Chance zum abendlichen Shoppen in Sternberg nutzen.